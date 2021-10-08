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Рост цен на жилье в Литве во втором квартале нынешнего года был одним из наиболее заметных в Евросоюзе (ЕС), сообщает Евростат.
Евростат: рост цен на жилье в Литве – один из наиболее заметных в ЕС
© DELFI / Josvydas Elinskas

В апреле-июне по сравнению с таким же периодом 2020 года жилье в Литве подорожало на 13,3%. Более заметно оно подорожало только в Люксембурге (на 13,6%), Чехии (на 14,5%), Дании (на 15,6%) и Эстонии (на 16,1%), показывают обнародованные в четверг данные Евростата.

В Латвии за год жилье подорожало на 12,4%.

За квартал, во втором по сравнению с первым, цены на жилье в Литве выросли на 3,4%. В Латвии они выросли на 6,7%, в Эстонии – на 2,6%.

Во всем ЕС цены на жилье за год в среднем повысились на 7,3%, за квартал – на 2,7%.

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