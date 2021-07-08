Евростат: рост цен на жилье в Литве – один из крупнейших в ЕС

В январе-марте, по сравнению с тем же периодом 2020 года, жилье в Литве подорожало на 12%. Более значительно оно дорожало лишь в Дании (на 15,3%) и Люксембурге (на 16,7%), свидетельствуют опубликованные в четверг данные Статистической службы ЕС.

В Латвии за год жилье подорожало на 2,8%, в Эстонии – на 6,6%.

В первом квартале этого года, по сравнению с последним кварталом прошлого года, жилье в Литве подорожало на 5%. Более значительно, чем в Литве, за квартал цены выросли в Дании (на 5,8%) и в Эстонии (на 6,6%). В Латвии цены за квартал выросли на 1,3%.

В целом во всем ЕС цены на жилье в среднем выросли за год на 6,1%, а за квартал – на 1,7%.