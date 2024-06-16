Евростат показал, где в еврозоне был высокий спрос на работников

По данным Евростата, в первом квартале 2024 г. уровень свободных рабочих мест в еврозоне составил 2,7 проц., по сравнению с четвертым кварталом 2023 г. он не изменился, а по сравнению с первым кварталом 2023 г. – был ниже, тогда он составлял 3,2 проц., свидетельствуют данные Евростата.