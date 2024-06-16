Евростат показал, где в еврозоне был высокий спрос на работников

В Литве в первом квартале уровень вакансий составлял 2 проц.
Самый высокий уровень вакансий среди государств-членов в первом квартале 2024 г. зафиксирован в Австрии (4,5 проц.), Бельгии (4,4 проц.), Нидерландах (4,4 проц.). Самый низкий показатель – в Румынии (0,7 проц.) Болгарии (0,8 проц.), Испании и Польше (по 0,9 проц.).
По сравнению с четвертым кварталом 2023 г., количество вакансий увеличилось в 6 странах, не изменилось в 3, сократилось в 18-и.
По данным Евростата, больше всего вакансий появилось в Греции (1,8 проц.) и на Мальте (0,6 проц.). Наиболее значительно количество вакансий сократилось в Финляндии и Швеции (по 0,8 проц.), Люксембурге и Австрии (по 0,7 проц.), Чехии и Германии (по 0,6 проц.).
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