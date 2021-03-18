Евростат: Литва – одна из трех стран ЕС, где рос экспорт

В январе этого года литовский экспорт, по сравнению с тем же месяцем 2020 года, вырос на 2% до 2,3 млрд евро, латвийский – сократился на 2% до 1,1 млрд евро, эстонский – вырос на 4% до 1,2 млрд евро, свидетельствуют опубликованные в четверг данные статистической службы ЕС.
Экспорт в январе также вырос и на Мальте – он увеличился на 6% до 0,2 млрд. евро.
Импорт в Литву в январе сократился на 8% до 2,2 млрд евро, в Латвию – на 5% до 1,2 млрд евро. Между тем, Эстония была единственной страной ЕС, где импорт вырос – он увеличился на 13% до 1,3 млрд евро.
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