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Рост промышленного производства в Литве в сентябре по сравнению с тем же периодом прошлого года был ниже, чем в среднем по Европейскому союзу (ЕС), сообщает Евростат.
Automobilių gamykla
Automobilių gamykla
© Shutterstock

Промышленное производство в Литве за год выросло на 2,3%. В целом по ЕС оно выросло на 5,7%.

Между тем, промышленность в Латвии сократилась на 3,7%, а в Эстонии - на 7,5%.

В сентябре по сравнению с августом промышленность в Литве упала на 8,2%, в Латвии на 0,9%, а в Эстонии на 3,6%. Промышленность в целом в ЕС за месяц выросла на 0,9 процента.

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