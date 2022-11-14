Промышленное производство в Литве за год выросло на 2,3%. В целом по ЕС оно выросло на 5,7%.

Между тем, промышленность в Латвии сократилась на 3,7%, а в Эстонии - на 7,5%.

В сентябре по сравнению с августом промышленность в Литве упала на 8,2%, в Латвии на 0,9%, а в Эстонии на 3,6%. Промышленность в целом в ЕС за месяц выросла на 0,9 процента.