За год - в ноябре по сравнению с ноябрем прошлого года - объемы розничной торговли в Литве увеличились на 6,4%. Более заметным рост розничной торговли был только в Нидерландах (6,6%), Дании (8,7%) и Германии (8,8%), сообщил в четверг Евростат.

В Латвии объемы розничной торговли за год увеличились на 1,4%, в Эстонии - на 6,2%.

За месяц - в ноябре по сравнению с октябрем - объемы торговли в Литве упали на 0,4%, в Латвии - на 1,9%, в Эстонии они выросли на 1%.

Во всем ЕС объемы розничной торговли за год в среднем сократились на 2%, а за месяц - на 5%.