Евростат: годовая инфляция в Литве в январе – ниже средней в ЕС

В Литве инфляция в январе составила 0,2%, в Латвии фиксировалась дефляция в 0,5%, а в Эстонии была инфляция составила 0,3%, показывают обнародованные во вторник данные статистической службы ЕС.

Во всем ЕС цены за год выросли в среднем на 1,2%, а только в еврозоне – на 0,9%.