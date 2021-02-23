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Согласованная годовая инфляция в Литве в январе была ниже, чем в среднем в Евросоюзе (ЕС), сообщает Евростат.
Евростат: годовая инфляция в Литве в январе – ниже средней в ЕС
© Shutterstock

В Литве инфляция в январе составила 0,2%, в Латвии фиксировалась дефляция в 0,5%, а в Эстонии была инфляция составила 0,3%, показывают обнародованные во вторник данные статистической службы ЕС.

Во всем ЕС цены за год выросли в среднем на 1,2%, а только в еврозоне – на 0,9%.

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