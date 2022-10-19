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Согласованная годовая инфляция в Литве в сентябре была одной из самых высоких в странах Европейского Союза (ЕС), сообщил Евростат.
В Литве инфляция достигла 22,5% и была вторым по величине показателем в ЕС, в Эстонии она достигла 24,1% и была самой большой, а в Латвии - 22% и оказалась на третьем месте.
Во всем ЕС цены за год выросли в среднем на 10,9%, а только в еврозоне — на 9,9%.
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