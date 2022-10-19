В Литве инфляция достигла 22,5% и была вторым по величине показателем в ЕС, в Эстонии она достигла 24,1% и была самой большой, а в Латвии - 22% и оказалась на третьем месте.

Во всем ЕС цены за год выросли в среднем на 10,9%, а только в еврозоне — на 9,9%.