Евростат: годовая инфляция в Литве в октябре – одна из крупнейших в ЕС

В Литве инфляция составила 22,1% и была второй по величине в ЕС, в Эстонии она достигала 22,5% и была самой высокой, в Латвии – 21,7 % и это был четвертый показатель в блоке.

Во всем ЕС цены за год поднялись в среднем на 11,5%, а только в зоне евро – на 10,6%.