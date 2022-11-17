Евростат: годовая инфляция в Литве в октябре – одна из крупнейших в ЕС

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Согласованная годовая инфляция в Литве в октябре была одной из самых высоких в странах Евросоюза, сообщил Евростат.
В Литве инфляция составила 22,1% и была второй по величине в ЕС, в Эстонии она достигала 22,5% и была самой высокой, в Латвии – 21,7 % и это был четвертый показатель в блоке.
Во всем ЕС цены за год поднялись в среднем на 11,5%, а только в зоне евро – на 10,6%.
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