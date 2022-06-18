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Согласованная годовая инфляция в Литве в мае была одной из самых высоких в странах Европейского Союза, сообщает Евростат.
В Литве инфляция составила 18,5%, и была вторым показателем в ЕС. В Эстонии инфляция достигла 20,1% и была максимальным показателем в блоке. Между тем, в Латвии инфляция была 16,8% и это четвертый показатель в ЕС.
Во всем ЕС цены за год повысились в среднем на 8,8%, а только в еврозоне – на 8,1%.
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