Евростат: годовая инфляция в Литве в июне была выше средней в ЕС

В Литве инфляция в июне была 3,5%, в Латвии – 2,7%, а в Эстонии – 3,7%, показывают обнародованные в пятницу данные Евростата.

Во всем Евросоюза цены за год увеличились в среднем на 2,2%, а только в еврозоне - на 1,7%.