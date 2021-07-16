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Согласованная годовая инфляция в Литве в июне была выше, чем в среднем в странах Евросоюза, сообщает Евростат.
Евростат: годовая инфляция в Литве в июне была выше средней в ЕС
© Shutterstock

В Литве инфляция в июне была 3,5%, в Латвии – 2,7%, а в Эстонии – 3,7%, показывают обнародованные в пятницу данные Евростата.

Во всем Евросоюза цены за год увеличились в среднем на 2,2%, а только в еврозоне - на 1,7%.

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