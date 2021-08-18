Евростат: годовая инфляция в Литве в июле - одна из самых высоких в ЕС

В Литве инфляция в июле составила 4,3%. Выше она была только в Венгрии и Польше (по 4,7%) и в Эстонии (4,9%). В Латвии инфляция составила 2,8%.

Во всем Евросоюза цены за год увеличились в среднем на 2,5%, а только в еврозоне - на 2,2%.