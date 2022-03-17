Евростат: годовая инфляция в Литве в феврале – самая высокая в ЕС

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Согласованная годовая инфляция в Литве в феврале была самой высокой в странах Европейского союза, сообщает Евростат.
В Литве инфляция составила 14%, в Эстонии - 11,6% и этот показатель был вторым в ЕС, в Латвии - 8,8%.
Во всем ЕС цены за год повысились в среднем на 6,2%, а только в еврозоне – на 5,9%.
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