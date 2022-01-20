Евростат: годовая инфляция в Литве в декабре – одна из самых высоких в ЕС

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Согласованная годовая инфляция в Литве в декабре была одной из самых высоких в странах Европейского союза, сообщает Евростат.
В Литве инфляция составил 10,7%, выше она была только в Эстонии - 12%. Между тем, в Латвии инфляция была 7,9%.
Во всем ЕС цены за год повысились в среднем на 5,3%, а только в еврозоне – на 5%.
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