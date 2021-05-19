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Согласованная годовая инфляция в Литве в апреле была самой высокой в странах Балтии, сообщает Евростат.
В Литве инфляция в апреле была 2,4%, в Латвии – 1,7%, а в Эстонии – 1,6%, показывают обнародованные в среду данные Евростата.
Во всем Евросоюза цены за год увеличились в среднем на 2%, а только в еврозоне - на 1,6%.
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