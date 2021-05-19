aA
Согласованная годовая инфляция в Литве в апреле была самой высокой в странах Балтии, сообщает Евростат.
Infliacija
Infliacija
© Scanpix

В Литве инфляция в апреле была 2,4%, в Латвии – 1,7%, а в Эстонии – 1,6%, показывают обнародованные в среду данные Евростата.

Во всем Евросоюза цены за год увеличились в среднем на 2%, а только в еврозоне - на 1,6%.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Еврокомиссия улучшила прогноз роста ВВП Литвы за этот год до 2,9% (6)

В Литве набирает обороты вакцинация от коронавируса, и...

TOP новостей

Правительство Литвы изменило порядок, правила карантина меняются  что ждет бизнес (17)

Правительство Литвы в среду решило вопрос...

Глава Минздрава Литвы: мы не хотим такого лета, какое было в прошлом году

Правительство Литвы 19 мая решило ввести целый ряд...

По уровню заболеваемости коронавирусом Литва остается на втором месте - в чем причина (1)

По данным Европейского центра профилактики и контроля...

Правительство Литвы изменило условия общения жителей (15)

В среду правительство Литвы решало вопрос карантинных...

Супруга президента Литвы от коронавируса еще не привилась (13)

Президент Литвы Гитанас Науседа был привит первой...