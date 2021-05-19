В Литве инфляция в апреле была 2,4%, в Латвии – 1,7%, а в Эстонии – 1,6%, показывают обнародованные в среду данные Евростата.

Во всем Евросоюза цены за год увеличились в среднем на 2%, а только в еврозоне - на 1,6%.