Евростат: европейцам труднее сводить концы с концами

Число жителей, которые с большим трудом или с трудом могут свести концы с концами, растет, сообщает "Евростат" со ссылкой на данные 10-ти стран Европейского союза за второй квартал 2022 года.
Из всех стран, жители которых были опрошены, это больше всего коснулось болгар – 39,8 проц. респондентов утверждали, что испытывают трудности или большие трудности, покрывая необходимые расходы.
По данным "Евростата", во втором квартале 2022 г. в Болгарии, Словакии, Италии и Франции по меньшей мере один из пяти человек испытывал трудности или большие трудности, сводя концы с концами.
Меньше всего финансовые заботы коснулись финнов – 11 проц. указали, что испытывают большие трудности или просто трудности, а 40,5 проц. утверждали, что могут очень легко или легко свести концы с концами.
По утверждению "Евростата", большинство респондентов упоминали стабильный уровень или уровень увеличившихся доходов в исследуемый период. Данные представили Бельгия, Болгария, Ирландия, Франция, Италия, Люксембург, Австрия, Словения, Словакия и Финляндия, сообщило статистическое агентство.
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