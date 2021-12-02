За год уровень безработицы в Литве снизился на 2,8 пункта, а за месяц – на 0,2 пункта. В среднем уровень безработицы в ЕС составил 6,7% – соответственно на 0,8 пункта меньше, чем год назад, а за месяц не изменился, свидетельствуют данные статистической службы ЕС.
В Латвии безработица составляла 7% – на 1,2 пункта меньше, чем год назад, и за месяц не изменилась. В Эстонии она составила 5,7% – на 2,2 пункта меньше, за месяц не изменилась.
В октябре в Литве без работы были 96 тыс. человек.
По предварительным данным, в целом в ЕС без работы были 14,3 млн человек.
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