За год уровень безработицы в Литве снизился на 0,8 пункта и на 0,2 пункта за месяц, достигнув в ноябре 5,9%.

В Латвии безработица в ноябре достигла 7,2 % - на 0,1 пункта меньше, чем год назад, а за месяц она увеличилась на 0,1 пункта. В Эстонии она составила 5,5%, или на 0,1 пункта выше, чем год назад, за месяц не изменилась.

Безработица в ЕС в среднем в ноябре составила 6% - на 0,5 пункта меньше, чем год назад, и не изменилась за месяц. В еврозоне она достигла 6,5%, или на 0,6% меньше, чем год назад и не менялась за месяц.