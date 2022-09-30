Евростат: безработица в Литве в августе была ниже средней в ЕС

За год безработица в Литве снизилась на 1,5 пункта, в то время как за месяц она не изменилась и в августе составила 5,2%. В августе 79 тыс. человек были безработными, из них 11 тыс. составляла молодежь в возрасте до 25 лет - безработица в последней возрастной группе за год снизилась на 1,7 пункта до 11,5%.

Безработица в Латвии достигла 6,5% - на 0,9 пункта меньше, чем год назад, и не изменилась в течение месяца, в Эстонии - 5,8% и осталась неизменной.

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Безработица в ЕС в среднем составляла 6% - на 0,8 пункта меньше, чем год назад, и не изменилась в течение месяца.

По предварительным данным, 12,9 млн человек по всему ЕС были безработными, а безработица среди молодежи в возрасте до 25 лет достигла 13,8%.