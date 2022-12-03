Евросоюз выделил 533 млн евро на трансграничное сотрудничество

"Эти программы получат усиленное финансирование на фоне мартовского решения комиссии приостановить сотрудничество с Россией и Беларусью после вторжения РФ в Украину и передать 26,2 млн евро, первоначально выделенных этим двум странам, на укрепление сотрудничества с Украиной и Молдовой", - отмечается в пресс-релизе.
Из общей суммы 215 млн евро направят на транснациональное сотрудничество в Дунайском регионе в области инноваций и возобновляемых источников энергии. Для приграничного сотрудничества между Польшей и Украиной в области охраны природы, здравоохранения и управления границами предназначены 187 млн евро. На приграничное сотрудничество между Румынией и Украиной для улучшения образования, здравоохранения и охраны природы выделяется 54 млн евро. Еще 77 млн евро направят на приграничное сотрудничество между Румынией и Молдовой для аналогичных целей.
Программа Interreg является одним из ключевых инструментов ЕС для поддержки трансграничного сотрудничества. Она решает общие проблемы в таких сферах, как здравоохранение, окружающая среда, научные исследования, образование, транспорт и устойчивая энергетика. Новые программы сотрудничества Interreg NEXT на 2021-2027 годы сосредоточены на сотрудничестве между ЕС и странами-партнерами вдоль внешних границ блока.
По данным Еврокомиссии, в целом на этот период предусмотрено шесть программ с общим бюджетом почти 665 млн евро для поддержки трансграничного и транснационального сотрудничества между государствами - членами ЕС и Украиной и Молдовой.
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