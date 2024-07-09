Европейский рейтинг инноваций: результат Литвы – лучший за всю историю страны

Как сообщило в понедельник Министерство экономики и инноваций, в ежегодном табло инноваций, составляемом Европейской комиссией (ЕК), Литва в этом году поднялась на 18-е место среди членов Евросоюза (ЕС) и обогнала Португалию.
За 2023-2024 годы прогресс Литвы, по данным министерства, является самым высоким в ЕС – рост страны достиг 3,7 процентных пункта, тогда как средний прогресс стран ЕС составлял 0,6 процента. Совокупный индекс инноваций Литвы составил 92 пункта.
„Экосистема инноваций Литвы последовательно растет на протяжении многих лет, и это отражено в Европейском табло инноваций. Рост инновационности нашей страны на целых 10 проц. опережает общий рост ЕС“, - цитируется в пресс-релизе министр экономики и инноваций Аушрине Армонайте.
В число сильных сторон экосистемы инноваций Литвы ЕК включила ряд показателей, связанных с бизнесом – с 2023 года показатель венчурных инвестиций увеличился на 17,3 проц., он составляет 137,6 проц. от среднего показателя по ЕС. Литва также превышает средний показатель по ЕС по затратам на инновации в бизнесе, не связанным с НИОКР (172,6 проц.), по заявкам на регистрацию товарных знаков (136,2 проц. от среднего показателя по ЕС).
Кроме того, Литва превосходит средний показатель по ЕС по количеству компаний, внедряющих процессные инновации (105,7 проц.), а также по количеству сотрудников, работающих в инновационных компаниях (113,1 проц. от среднего показателя по ЕС). Литва остается одним из лидеров по доле населения с высшим образованием – результат страны составляет 177,7 проц. от среднего показателя по ЕС.
В качестве основных слабы сторон страны Европейское табло инноваций 2024 года указывает на экспорт наукоемких услуг, инвестиции бизнеса в НИОКР, также предлагается укреплять сотрудничество между бизнесом и наукой.
Кроме того, с 2023 года наблюдается заметное снижение таких показателей, как компании, создающие продуктовые инновации (-42 проц.), инновационные компании, сотрудничающие друг с другом (-34,1 проц.) и технологии, связанные с окружающей средой (-16,3 проц.).