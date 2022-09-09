Европейский центробанк повысил ставку до исторического уровня из-за инфляции

Об этом говорится в заявлении на сайте ЕЦБ, пишет "Европейская правда".

"Исходя из своей текущей оценки, в течение следующих нескольких заседаний Совет управляющих ожидает дальнейшего повышения процентных ставок, чтобы снизить спрос и защититься от риска постоянного повышения инфляционных ожиданий", - говорится в заявлении.

Ставка по депозитам повышена до 0,75 проц., раньше она была на нулевом уровне. Процентные ставки по линии предельного кредитования и депозитной линии будут увеличены до 1,25 проц. и 1,50 проц. в соответствии с 14 сентября.

ЕЦБ ожидает стагнации экономики позже в этом году и первом квартале 2023 года.

"Очень высокие цены на энергоносители снижают покупательную способность людей. Кроме того, неблагоприятная геополитическая ситуация, особенно неоправданная агрессия России по отношению к Украине, оказывает давление на доверие бизнеса и потребителей", - говорится в заявлении.

Также были пересмотрены в сторону снижения прогнозы по экономическому росту на оставшийся год и в течение 2023 года. Сейчас ожидается, что экономика вырастет на 3,1 проц. в 2022 году, на 0,9 проц. в 2023 году и на 1,9 проц. в 2024 году.