Процентная ставка по основным операциям рефинансирования и процентные ставки по маржинальным кредитам и вкладам будут повышены соответственно до 3,5 проц., 3,75 проц. и 3 проц. и вступят в силу 22 марта 2023 года.

Как сообщается в решении по денежно-кредитной политике, ожидается, что инфляция в ​​течение длительного времени по-прежнему будет слишком высокой.

"Поэтому Совет управляющих сегодня принял решение о повышении всех трех ключевых процентных ставок ЕЦБ на 50 базовых пунктов, руководствуясь своим твердым решением обеспечить своевременное возвращение инфляции к своему целевому уровню в 2 проц. в среднесрочной перспективе", – говорится в пресс-релизе ЕЦБ.

По прогнозам экспертов ЦБ, в 2023 г. инфляция в среднем составит 5,3 проц., в 2024 г. – 2,9 проц., а в 2025 г. – 2,1 проц. Между тем, базовое ценовое давление остается высоким. Инфляция, без учета энергоносителей и продовольственных товаров, в феврале продолжала расти.

По прогнозам экспертов ЕЦБ, в 2023 г. она в среднем составит 4,6 проц., т. е. выше, чем прогнозировалось в декабре. Позже, по мере снижения давления, вызванного более ранними потрясениями предложения и открытостью экономики, а также из-за все большего снижения спроса по причине ужесточения денежно-кредитной политики, она должна снизиться до 2,5 проц. (в 2024 г.) и 2,2 проц. (в 2025 г.).

"Основные прогнозы роста в 2023 году были повышены в среднем до 1 проц. как из-за спада цен на энергоносители, так и из-за повышения устойчивости экономики к сложной международной ситуации. Эксперты ЕЦБ предполагают, что и в 2024, и в 2025 г. рост продолжится – до 1,6 проц. –вследствие активности на рынке труда, росту доверия и восстановлению реальных доходов. С другой стороны, в 2024 и 2025 гг. интенсивность роста будет ниже, чем прогнозировалось в декабре, из-за ужесточения денежно-кредитной политики", – говорится в решении.