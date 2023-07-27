Европейский Центробанк повысил процентные ставки до 3,75 - 4,5 %

Процентная ставка по основным операциям рефинансирования, а также маржинальная и депозитная ставки будут повышены до 4,25 %., 4,50 % и 3,75 % соответственно, и будут применяться со 2 августа 2023 года.
В пресс-релизе Европейского центрально банка говорится, что хотя некоторые показатели инфляции демонстрируют признаки ослабления, базовая инфляция в целом остается высокой слишком долго.
"Совет управляющих намерен обеспечить возвращение инфляции к целевому уровню 2 % в среднесрочной перспективе. (…) Совет управляющих повысил процентные ставки на основе своей оценки перспективы инфляции, динамики чистой инфляции и силы воздействия денежно-кредитной политики.
Изменения, произошедшие со времени последнего заседания, подтверждают оценку того, что инфляция продолжит снижаться в оставшиеся месяцы текущего года, но еще долго будет превышать целевой уровень. Хотя некоторые показатели улучшаются, чистая инфляция в целом остается высокой. Влияние предыдущих повышений процентных ставок продолжает ощущаться, поскольку условия финансирования еще больше ужесточаются и еще больше снижают спрос, что является важным фактором в возвращении инфляции к целевому уровню", - говорится в сообщении ЕЦБ.
В июле, по предварительным данным Государственного агентства данных, годовая инфляция в Литве достигла 7,1 %. Евростат сообщил, что в июне годовая инфляция в еврозоне составила 5,5 %.