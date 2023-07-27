Европейский Центробанк повысил процентные ставки до 3,75 - 4,5 %

Процентная ставка по основным операциям рефинансирования, а также маржинальная и депозитная ставки будут повышены до 4,25 %., 4,50 % и 3,75 % соответственно, и будут применяться со 2 августа 2023 года.

В пресс-релизе Европейского центрально банка говорится, что хотя некоторые показатели инфляции демонстрируют признаки ослабления, базовая инфляция в целом остается высокой слишком долго.

"Совет управляющих намерен обеспечить возвращение инфляции к целевому уровню 2 % в среднесрочной перспективе. (…) Совет управляющих повысил процентные ставки на основе своей оценки перспективы инфляции, динамики чистой инфляции и силы воздействия денежно-кредитной политики.