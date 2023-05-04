Европейский центробанк повысил базовую процентную ставку до 3,75%

Как говорится в сообщении ЕЦБ, базовая процентная ставка по кредитам увеличена до 3,75 проц., ставка по депозитам – до 3,25 проц., ставка по маржинальным кредитам – до 4 проц.

"Перспектива инфляции слишком долго оставалась слишком высокой. Ввиду сохраняющегося сильного инфляционного давления Совет управляющих принял решение повысить три ключевые процентные ставки ЕЦБ на 25 базисных пунктов.

Общая полученная информация в целом подтверждает оценку среднесрочных прогнозов инфляции, сформированную Советом управляющих на предыдущем заседании. Общая инфляция в последние месяцы замедлилась, но базовое ценовое давление остается сильным. В то же время предыдущее повышение процентной ставки сильно переносится на финансовую и монетарную среду еврозоны, хотя влияние на реальную экономику запаздывает и остается неопределенным", - говорится в сообщении.

ЕЦБ прогнозирует, что инфляция в еврозоне достигнет 5,3 проц. в этом году и снизится до 2,9 проц. в следующем году. Цель ЕЦБ – инфляция на уровне 2 проц.

В апреле инфляция в еврозоне достигла 7 проц., в Литве, по предварительной оценке, она составила 13,3 проц.