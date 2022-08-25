На основе этих предложений страны Евросоюза установят максимальные объемы лова наиболее коммерчески важных видов рыб. Комиссия предлагает сократить рыбный промысел в четырех группах запасов рыб, чтобы дать им возможность восстановиться.
В то же время Еврокомиссия предлагает увеличить лов салаки и камбалы в центральной части Балтийского моря, а промысел лосося, трески в западной и восточной части моря и прилов салаки в западной части сохранить на текущем уровне.
Еврокомиссар по окружающей среде Виргиниюс Синкявичюс заявил, что все еще обеспокоен плохим состоянием Балтийского моря. Несмотря на некоторые улучшения, по-прежнему продолжается эвтрофикация, и усилия по решению этой проблемы недостаточны. "Мы должны взять на себя ответственность и действовать вместе. Только так мы можем сделать наши рыбные запасы вновь здоровыми, чтобы они вновь стали надежным источником средств к существованию для местных рыбаков. Сегодняшнее предложение направлено на достижение этой цели", — сказал комиссар.
Как отметили в представительстве Еврокомиссии в Латвии, усилия по восстановлению рыбных запасов в Балтийском море предпринимаются последние десять лет, тем не менее промысловые запасы трески, салаки и лосося по-прежнему подвергаются серьезной экологической нагрузке, вызванной исчезновением среды обитания этих рыб.
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