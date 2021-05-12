Еврокомиссия улучшила прогноз роста ВВП Литвы за этот год до 2,9%

Прогноз на следующий год улучшается с 3,1% до 3,9%, сообщается в весенних экономических прогнозах ЕК.

"Поскольку активизировалась кампания вакцинации и можно сделать предпосылку, что экономика восстановится, прогнозируется, что внутренний спрос будет способствовать общему восстановлению, преимущественно благодаря частному потреблению", - сообщило представительство ЕК в Литве.

"Рекордно большие сбережения и рост возможностей пользоваться товарами и услугами в ближайшие годы будут увеличивать частное потребление", - утверждает ЕК.

Между тем перспективы экономики Латвии оставлены без изменений - ВВП этой страны в нынешнем году должен увеличиться на 3,5%, Эстонии – на 2,8% (зимой было - на 2,6%).

Как отмечает ЕК, рост экономики всего Евросоюза (ЕС) составит в этом году 4,2%, в следующем году - 4,4% (зимой - 3,7% и 3,9% соответственно), в еврозоне - 4,3% и 4,4% соответственно (по 3,8%)

"Экономики ЕС и еврозоны должны заметно восстановиться в связи с ростом темпов вакцинации и снятием ограничений. Рост будет поощряться частным потреблением, инвестициями и повышением спроса на экспорт произведенных в ЕС товаров в укрепляющейся глобальной экономике", - утверждает ЕК в обозрении перспектив экономики ЕС и еврозоны.

Согласно новейшим прогнозам ЕК, безработица в Литве в этом году должна сохраниться на уровне 8,3%, а в 2022 году она должна снизиться до 7,1%. В конце прошлого года уровень безработицы в стране был 8,5%.

Инфляция должна ускориться с 1,1% в прошлом году до 1,9% в нынешнем, однако последующего скачка в росте цен не ожидается - в следующем году показатель тоже должен составить 1,9%.

В прошлом году из-за возросших по причине пандемии объемов заимствований до 47,3% ВВП госдолг в этом году должен еще увеличиться до 51,9% (в силу поощрения экономики), а в следующем году - до 54,1%.