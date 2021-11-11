Eврокомиссия улучшила прогноз роста ВВП Литвы на текущий год до 5%

Как отмечает комиссия, в 2022 году рост ВВП Литвы должен составить 3,6% (июльский прогноз – 3,9 проц.), а в 2023 году темпы развития экономики должны замедлиться до 3,4%.
По оценке ЕК, на экономику Литвы будет положительно влиять хорошая финансовая ситуация, растущие доходы и сбережения домашних хозяйств, между тем ухудшение ситуации с пандемией и связанные с этим вероятные ограничения остаются главным негативным риском для роста экономики.
Прогнозируется, что среднегодовая инфляция, которую будет стимулировать рост цен на энергоносители, промышленные товары и услуги, в этом году составит 3,8% (в 2020 году была 1,1%), однако по мере изменения цен на энергоресурсы и нормализации перебоев с поставками на рынках станет постепенно снижаться и в 2022 году составит 3,1%, а в 2023 году – 2%.
Как утверждает ЕК, рост экономики и превышающие план налоговые поступления в этом году позволят снизить дефицит сектора власти до 4,1% ВВП (в прошлом году был 7,2%), а уменьшение расходов на управление пандемией обусловит снижение дефицита властного сектора до 3,1% в 2022 году и до 1,1% в 2023 году.
ЕК прогнозирует, что экономика Евросоюза тоже будет восстанавливаться быстрее, чем намечалось ранее.
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