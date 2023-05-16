Как в пресс-релизе указывает глава представительства ЕК в Литве Марюс Ващега, европейская экономика сохраняет рост в условиях войны России против Украины.
"Обычно рост литовской экономики выше, но важно оценивать и то, что в нынешней ситуации геополитической и экономической неопределенности и в условиях инфляции все же ожидается лучший экономический рост, чем в зимнем экономическом прогнозе.
В 2024 г. прогнозируется 2,7 проц. рост ВВП, который также побудят увеличивающиеся европейские инвестиции. Инфляция остается высокой и в 2023 г. прогнозируем 9,3 проц., но она снижается и в 2024 г. должна опуститься до 2,2 проц. Однако затянувшаяся инфляция и война с Россией являются факторами, которые могут ухудшить перспективы европейской экономики.
В то время, когда внешний спрос снижается, бизнес-инвестиции и потребление замедляются, общественные инвестиции, финансируемые Европейским союзом, будут особенно важны для литовской экономики. По мере того как реализация плана реформ и инвестиций "Литва нового поколения" и проектов, финансируемых структурными фондами ЕС в период 2021-2027 гг., набирает обороты, это станет значительным стимулом для поддержания стабильности экономики и ускорения зеленой и цифровой трансформации в Литве", - сказал он.
ЕК, в связи с более успешным, чем ожидалось, началом года, перспективу роста экономики ЕС на 2023 г. повысила до 1 проц. (в промежуточном зимнем прогнозе – 0,8 проц.), а на 2024 г. – до 1,7 проц. (в зимнем прогнозе – 1,6 проц.).
Примерно аналогично повышен рост ВВП еврозоны: сейчас ожидается 1,1 проц. и 1,6 проц. пост ВВП в 2023 и 2024 гг. соответственно.
Из-за продолжающегося давления базовых цен уровень инфляции в еврозоне, по сравнению с зимним прогнозом, также был повышен до 5,8 проц. в 2023 г. и 2,8 проц. в 2024 г.
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