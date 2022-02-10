По мнению ЕК, в 2023 году ВВП Литвы также должен вырасти на 3,4%, этот прогноз не изменился.
"Доходы домохозяйств будут продолжать расти, но потребление будет сдерживаться более высокими ценами. На инвестиции негативно повлияют ожидаемое замедление роста внутреннего и внешнего спроса и неопределенность, вызванная пандемией, но это будет частично компенсировано растущими инвестициями Евросоюза в Литве", — говорится в заявлении ЕК.
По согласованному индексу потребительских цен, среднегодовая инфляция в Литве в 2022 году ожидается на уровне 6,7% (ноябрьский прогноз - 3,1%).
По мнению ЕК, на рост инфляции в этом году будут влиять высокие цены на энергоносители, рост заработной платы и цен на услуги, а также глобальный дефицит промежуточных и конечных потребительских товаров.
Ожидается, что в 2023 году после решения этих проблем инфляция в Литве снизится до 2,2% (ноябрьский прогноз – до 2%)
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