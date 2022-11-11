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В связи с высокой экономической активностью в начале этого года Европейская комиссия (ЕК) прогнозирует для Литвы в этом году экономический рост 2,5% - на 0,6 пункта быстрее, чем прогнозировалось летом (1,9%).
Еврокомиссия повысила прогноз роста ВВП Литвы на этот год до 2,5%
© AP / Scanpix

Однако в 2023 году валовой внутренний продукт (ВВП) страны должен вырасти на 0,5% – гораздо меньше, чем ожидалось летом (2,5%), сообщили в представительстве ЕК в Литве.

Как сообщается, в следующем году война России против Украины и нарушение цепочек поставок, снижение экспортного спроса, усиление экономической неопределенности и замедление инвестиций, рост цен на энергоносители и снижение потребления окажут свое негативное влияние.

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