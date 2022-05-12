"Это означает, что, прежде всего, приоритет должен отдаваться поездам, следующим с перевалочных станций в морские порты ЕС - должны создаваться логистические коридоры, а в морских портах должны обеспечиваться максимально большие мощности для вывоза украинского урожая на рынки сбыта", - сказал BNS в четверг Синкявичюс.

Статьи по теме: Министр транспорта Литвы: обсуждается создание гуманитарного коридора для перевозки украинского зерна через Беларусь

ЕК в среду утвердила план, как члены Сообщества могут помочь Украине вывезти до июля не менее 20 млн тонн зерна.

По словам члена ЕК, такое предложение Комиссии в первую очередь адресовано странам Балтии, Польше и Румынии, поскольку они наиболее близки к Украине. Как сказал еврокомиссар, ЕК не рассматривает создание гуманитарного грузового коридора через Беларусь.

"Это политически невозможно: гарантировать, что зерно, поступающее из Украины, попадет в Клайпеду, а не в какой-либо российский порт. Россия уже ворует зерно с украинских хранилищ, и сегодня судно с таким зерном швартуется в Сирии", - сказал Синкявичюс.

"Если Лукашенко кажется нормальным принудительно посадить самолет там, где он хочет, для него точно не будет проблемой изменить направление следования поезда", - добавил он.

По словам еврокомиссара, дополнительного финансирования новых мер не планируется, а Комиссия будет своего рода координатором в этом процессе.

Он сказал, что до войны 90% всего украинского урожая зерна перевозилось через порты, а экспорт зерна составлял около 20% всей экспортной выручки страны. Сейчас в Украине более 40 млн тонн зерна, половина из которых должна быть вывезена до июля.

Министр транспорта Марюс Скуодис на этой неделе говорил, что есть только два реальных пути вывезти зерно из охваченной войной Украины - разблокировать украинские порты с помощью международных структур или создать гуманитарный коридор через Беларусь.