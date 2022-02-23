Еворостат: годовая инфляция в Литве - самая высокая в ЕС

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Согласованная годовая инфляция в Литве в январе была самой высокой среди стран Евросоюза, сообщил Евростат.
В Литве инфляция составила 12,3%, в Эстонии она достигала 11% и это был второй показатель в ЕС, в Латвии – 7,5%.
В целом в ЕС цены за год в среднем выросли на 5,6%, а только в еврозоне – на 5,1%.
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