Сделку еще должен одобрить Совет по конкуренции Литвы. До утверждения сделки антимонопольным органом все компании будут продолжать работать самостоятельно и в текущем порядке.

В рамках сделки эстонско-латвийская группа также приобретет литовские компании Serviso Kontraktų Centras и Emtoservis, входящие в ту же группу, что и Avitela, предоставляющие послепродажное обслуживание и расширенное гарантийное страхование электронных устройств и бытовой техники.

Согласно сообщению компании, после завершения сделки по приобретению в группе компаний Euronics в трех странах Балтии будет работать в общей сложности 900 сотрудников - почти 500 в Эстонии, 250 в Литве и 150 в Латвии. Розничная сеть во всех трех странах будет включать почти 50 магазинов, работающих в 29 разных городах.

Avitelos prekyba работает в Литве с брендами Avitela и Elektromarkt. После завершения сделки по приобретению вся хозяйственная деятельность продолжится, в том числе магазины и интернет-магазины будут работать под своими прежними названиями.

В прошлом году SIA Euronics Latvia работало с оборотом 46,469 млн евро, что на 27,2% больше, чем годом ранее, а прибыль компании увеличилась на 39,7% и составила 2,06 млн евро.

Компания зарегистрирована в 2006 году, ее уставной капитал составляет 2840 евро. Единственным владельцем Euronics является зарегистрированная в Эстонии компания Raglor, принадлежащая Хейки Мулдеру, Янасу Копелю и Томасу Сурверавасу.