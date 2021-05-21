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Литовский регулятор энергетического рынка изучает применяемую Эстонией и Латвией в одностороннем порядке методику торговли электроэнергией с третьими странами, а Эстония говорит, что не располагает информацией об этом исследовании и в нем не участвует.
Эстонский регулятор не изучает методику торговли электроэнергией с третьими странами
© Itar-Tass / Scanpix

В Эстонском совете по конкуренции в пятницу BNS сказали, что не знают об изучении методики Государственным советом по регулированию энергетики (ГСРЭ) Литвы.

"Эстонский совет по конкуренции поддерживает сотрудничество стран Балтии в энергетическом секторе, однако из-за методики торговли с третьими странами мы не установили никаких необъяснимых явлений на рынке стран Балтии, которые могли бы создать потребность начать проверку", - сообщила BNS представитель эстонского ведомства Маарья Уулитс.

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Латвийский регулятор тоже обещал BNS прокомментировать ситуацию.

Поскольку Литва призывает Латвию и Эстонию не торговать белорусской электроэнергией, включая электроэнергию с Белорусской АЭС (БелАЭС), ГСРЭ проводит проверку методики торговли трех стран электроэнергией с Россией, за исключением Калининградской области.

"Сейчас мы проводим проверку на предмет применения именно этой порочной методики, при которой, вероятно, искажается рынок электроэнергии из-за разных цен и также нарушаются правовые акты Евросоюза (ЕС)", - сказал председатель ГСРЭ Ренатас Поцюс, представляя в среду отчет ГСРЭ правительству.

Он еще на прошлой неделе сказал парламентской Комиссии по энергетике и гармоничному развитию, что ожидается, что к проверке присоединятся регуляторы Латвии и Эстонии. По его словам, выводы проверки должны быть сформулированы в июне.

Министр энергетики Дайнюс Крейвис тогда сказал на заседании комиссии, что нынешняя методика, утвержденная Таллином и Ригой в одностороннем порядке, не только позволяет попадать на рынок трех стран электричеству с БелАЭС, но и повышает цены на электроэнергию в Литве.

Министерство энергетики сообщило, что сейчас применяемая Латвией и Эстонией методика может дополнительно обходиться литовским потребителям в 100 млн евро в год.

Литва при посредничестве Еврокомиссии добивается новой методики.

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