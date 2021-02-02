ESO: возобновлены поставки электроэнергии всем потребителям в Литве

ESO утверждает, что в понедельник после обеда без электроэнергии оставались лишь отдельные потребители в самоуправлениях Варены и Друскининкай, туда доставили генераторы.
С 25 января, включая краткосрочные и повторяющиеся неисправности, прерывались поставки почти 520 тыс. домашних хозяйств в стране.
В устранении неполадок участвовали 200-250 бригад, в них было включено 600 человек.
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