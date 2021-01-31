aA
По данным ESO, в субботу вечером без электричества остались около 850 потребителей. В основном это более отдаленные усадьбы, фермерские хозяйства, расположенные в Алитусском районе - около 300, в Вильнюсском районе - около 290, в Утянском районе - около 250.
ESO: в субботу вечером без электричества оставались около 850 клиентов
© DELFI / Karolina Pansevič

Уже несколько дней около 200 бригад, то есть около 600 человек, устраняют неполадки.

По данным ESO, заканчивается ремонт поврежденных в десятках точек линий электропередач: есть упавшие деревья, они находятся на заболоченных территориях. После восстановления линий в одних местах деревья ломаются в других - образуются новые неполадки. Иногда одну и ту же линию приходится ремонтировать несколько раз.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Четвертые сутки без электричества: жители называют работу ESO насмешкой (37)

Уже четвертые сутки после сильного снегопада 7500...

После снегопада некоторые жители Литвы уже третьи сутки остаются без электричества (6)

Несколько дней назад по всей Литве шел сильный снег,...

TOP новостей

Коронавирус в Литве: 803 новых случая, 12 человек скончались (28)

За минувшие сутки в Литве подтверждено 803 новых случая...

Глава Минздрава Литвы: мы перешли к сценарию В, можно пересматривать дальнейшие действия (85)

30 января министр здравоохранения Литвы Арунас...

Источники: президент Литвы номинировал Тихановскую на Нобелевскую премию мира (404)

Президент Литвы Гитанас Науседа номинировал лидера...

В субботу в парке Вингис собралось много людей, около кафе появилась крытая терраса (34)

В субботу в парке Вингис собралось много людей. Около...

Протесты в поддержку Навального: по всей России проходят задержания дополняется (26)

В России проходят акции в поддержку Алексея...