ESO: в субботу вечером без электричества оставались около 850 клиентов

Уже несколько дней около 200 бригад, то есть около 600 человек, устраняют неполадки.

По данным ESO, заканчивается ремонт поврежденных в десятках точек линий электропередач: есть упавшие деревья, они находятся на заболоченных территориях. После восстановления линий в одних местах деревья ломаются в других - образуются новые неполадки. Иногда одну и ту же линию приходится ремонтировать несколько раз.