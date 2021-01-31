ESO: в субботу вечером без электричества оставались около 850 клиентов

Уже несколько дней около 200 бригад, то есть около 600 человек, устраняют неполадки.
По данным ESO, заканчивается ремонт поврежденных в десятках точек линий электропередач: есть упавшие деревья, они находятся на заболоченных территориях. После восстановления линий в одних местах деревья ломаются в других - образуются новые неполадки. Иногда одну и ту же линию приходится ремонтировать несколько раз.
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