aA
В сентябре число клиентов гарантийных поставок электричества снизилось на 18 700 человек, сообщает 30 сентября Energijos skirstymo operatorius (ESO).
ESO išmaniųjų skaitiklių diegimas
ESO išmaniųjų skaitiklių diegimas
© ESO

По подсчетам ESO, в сентябре гарантийными поставками пользовались 94 000 жителей, а в октябре их останется около 75 300.

По подсчетам компании, в октябре цена 1 кВт/ч при использовании одной временной зоны, составит 0,63 евро (с компенсацией - 0,54 евро).

Бывших клиентов первого и второго этапа либерализации компании Perlas Energija в ESO остается 23 000 (на 9700 меньше, чем в сентябре). Им государство оплачивает 60% стоимости гарантийных поставок.

Статьи по теме:
Чтобы снизить счета за электричество, жители предпринимают и незаконные действия
Ассоциация: два небольших магазина закрываются, и это не конец

Компенсации своим бывшим клиентам с октября обещает платить и компания Perlas Energija.

По прогнозам ESO, цена гарантийных поставок бывшим клиентам Perlas Energija в октябре составит 0,25 евро за 1 кВт/ч с НДС.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Министр энергетики Литвы: прогнозируемые ГСРЭ цены за электричество и газ людям платить не придется

После того, как глава Государственного совета по...

Компания "Вильнюсский общественный транспорт": постараемся увеличить зарплаты водителей

Компания "Вильнюсский общественный транспорт"...

TOP новостей

Отопительный сезон в Литве: не все получат одинаковую помощь от государства

В Литве приближается отопительный сезон. Уже сейчас...

Путин объявил об аннексии четырех областей Украины

В Георгиевском зале Кремля началась процедура...

Delfi.ru: savaitės įvykiai su politologu Vyčiu Jurkoniu

Эфир Delfi: итоги недели с политологом Витисом Юрконисом

Гость студии Delfi, с которым подводим итоги этой недели,...

Новости из Калининграда: повестки в первую очередь вручают мужчинам с литовскими корнями

Председатель Литовской общины в Калининграде...

Чтобы снизить счета за электричество, жители предпринимают и незаконные действия

В Литве растут цены на электричество, поэтому жители...