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Либерализация рынка электроэнергии в Литве предоставила потребителям возможность не только выбрать желаемого потребителя, но и принесла ряд новшеств. Одна из них, по данным Energijos skirstymo operatorius (ESO), – изменение кода клиента, об этом должны помнить все участники нового этапа. Коды изменятся у тех, кто поменял поставщика.
ESO: у некоторых потребителей электроэнергии изменится код клиента
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По словам представителя ESO Ренальдаса Радвилы, уникальный код клиента каждая компания предоставляет своим клиентам в соответствии с принципом своей внутренней системы. Код клиента – очень важная часть профиля, она необходима каждый раз при оплате счета.

"Коды изменятся у всех клиентов, с которыми с 1 января расторгнут договор - неважно, поменяли ли они поставщика или попали в число потребителей, которым услугу предоставляет гарантированный поставщик – код изменится в любом случае. Поэтому в конце месяца при оплате счета важно обратить внимание и не указать старый код в новом шаблоне", – сказал Радвила.

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Код, который предоставил потребителю новый поставщик, можно найти в заключенном договоре. Новый код будет и у тех, кому электроэнергию временно будет предоставлять гарантированный поставщик.

Потребитель увидит его, подключившись к своей странице на сайте www.eso.lt/savitarna, кроме того, клиента информируют лично – по электронной или обычной почте.

Радвила отметил, что код изменится и у тех, кто решит сменить одного независимого поставщика на другого.

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ESO: у некоторых потребителей электроэнергии изменится код клиента

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