ESO: у некоторых потребителей электроэнергии изменится код клиента

По словам представителя ESO Ренальдаса Радвилы, уникальный код клиента каждая компания предоставляет своим клиентам в соответствии с принципом своей внутренней системы. Код клиента – очень важная часть профиля, она необходима каждый раз при оплате счета.
"Коды изменятся у всех клиентов, с которыми с 1 января расторгнут договор - неважно, поменяли ли они поставщика или попали в число потребителей, которым услугу предоставляет гарантированный поставщик – код изменится в любом случае. Поэтому в конце месяца при оплате счета важно обратить внимание и не указать старый код в новом шаблоне", – сказал Радвила.
Код, который предоставил потребителю новый поставщик, можно найти в заключенном договоре. Новый код будет и у тех, кому электроэнергию временно будет предоставлять гарантированный поставщик.
Потребитель увидит его, подключившись к своей странице на сайте www.eso.lt/savitarna, кроме того, клиента информируют лично – по электронной или обычной почте.
Радвила отметил, что код изменится и у тех, кто решит сменить одного независимого поставщика на другого.
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