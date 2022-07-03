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Как изменится порядок декларирования израсходованной электроэнергии? Где и как надо платить за электричество? Такие вопросы чаще всего задают клиенты, выбравшие независимого поставщика. Ответы на эти вопросы представил представитель Energijos skirstymo operatorius (ESO) Ренальдас Радвила.
ESO рассказал, как будут декларировать показания и платить за электричество клиенты независимых поставщиков
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"После смены поставщика услуги в первую очередь меняются реквизиты. Поставщик предоставит клиенту новый код, также деньги надо переводить на счет нового поставщика", – сказал Радвила.

Важно знать, что новый порядок ждет не только тех, кто выбрал независимого поставщика, но и тех, кому услугу временно будет предоставлять гарантийный поставщик ESO.

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Количество использованного электричества по-прежнему будут определять по показаниям счетчиков. Счетчики не меняются и после смены поставщика услуги, они принадлежат ESO.

Как и прежде жители должны регистрировать показания каждый месяц, если клиент не пользуется услугой оплаты по среднему потреблению. В последнем случае тоже надо декларировать показания, но это не надо делать каждый месяц, достаточно раз в год - в декабре.

Представители ESO подчеркивают важность декларации показаний до последнего дня текущего месяца. Если клиент этого не сделает, то счет ему подготовят, исходя из среднего потребления.

Счета надо, как и прежде, оплачивать раз в месяц – их присылает поставщик услуги до 10 числа следующего месяца. Оплатить счет надо до последнего дня того месяца, когда был получен счет.

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