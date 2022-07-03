ESO рассказал, как будут декларировать показания и платить за электричество клиенты независимых поставщиков

"После смены поставщика услуги в первую очередь меняются реквизиты. Поставщик предоставит клиенту новый код, также деньги надо переводить на счет нового поставщика", – сказал Радвила.
Важно знать, что новый порядок ждет не только тех, кто выбрал независимого поставщика, но и тех, кому услугу временно будет предоставлять гарантийный поставщик ESO.
Количество использованного электричества по-прежнему будут определять по показаниям счетчиков. Счетчики не меняются и после смены поставщика услуги, они принадлежат ESO.
Как и прежде жители должны регистрировать показания каждый месяц, если клиент не пользуется услугой оплаты по среднему потреблению. В последнем случае тоже надо декларировать показания, но это не надо делать каждый месяц, достаточно раз в год - в декабре.
Представители ESO подчеркивают важность декларации показаний до последнего дня текущего месяца. Если клиент этого не сделает, то счет ему подготовят, исходя из среднего потребления.
Счета надо, как и прежде, оплачивать раз в месяц – их присылает поставщик услуги до 10 числа следующего месяца. Оплатить счет надо до последнего дня того месяца, когда был получен счет.
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