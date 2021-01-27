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Поскольку по причине обильного снегопада в эти дни тысячи жителей Литвы остались без электроэнергии, представители оператора системы линий электропередачи (ЛЭП) Energijos skirstymo operatorius (ESO) не прогнозируют, когда ситуация может улучшиться. Компания привлекла максимальные силы для устранения неполадок, включая специалистов, которые обычно не участвуют этом.
ESO прилагает все усилия для устранения неисправностей ЛЭП в Литве
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Директор службы эксплуатации сетей ESO Виргиниюс Жукаускас сказал, что ситуация на юго-востоке страны остается сложной. По его словам, во вторник неисправности фиксировались около 150 000 раз – у некоторых потребителей пришлось их устранять повторно.

"В данный момент у нас около 50 000 отключенных клиентов. За вчерашний день отключения испытали около 150 000 клиентов, из которых 40% мы смогли подключить удаленным способом или задействовав автоматику", – пояснил BNS Жукаускас.

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В данный момент по стране работают более 200 бригад, из них 80 являются постоянными, но есть и дополнительные, временные.

Он не прогнозировал, во сколько может обойтись устранение последствий сильного снегопада. По словам специалиста, сейчас самое важное - восстановить поставки потребителям.

По данным ESO на 12.00 ч., по всей Литве без электроэнергии были около 50 тыс. домашних хозяйств. В основном неисправности фиксируются в Вильнюсском и Утенском районах.

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