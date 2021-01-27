ESO прилагает все усилия для устранения неисправностей ЛЭП в Литве

Директор службы эксплуатации сетей ESO Виргиниюс Жукаускас сказал, что ситуация на юго-востоке страны остается сложной. По его словам, во вторник неисправности фиксировались около 150 000 раз – у некоторых потребителей пришлось их устранять повторно.
"В данный момент у нас около 50 000 отключенных клиентов. За вчерашний день отключения испытали около 150 000 клиентов, из которых 40% мы смогли подключить удаленным способом или задействовав автоматику", – пояснил BNS Жукаускас.
В данный момент по стране работают более 200 бригад, из них 80 являются постоянными, но есть и дополнительные, временные.
Он не прогнозировал, во сколько может обойтись устранение последствий сильного снегопада. По словам специалиста, сейчас самое важное - восстановить поставки потребителям.
По данным ESO на 12.00 ч., по всей Литве без электроэнергии были около 50 тыс. домашних хозяйств. В основном неисправности фиксируются в Вильнюсском и Утенском районах.
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