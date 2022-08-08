ESO поясняет, что делать клиентам компании Perlas Energija

Perlas Energija информировала своих клиентов о том, что в течение 30 дней с момента получения информации об изменении условий договора, они могут расторгнуть соглашение.

Что делать жителям, зависит от того, в какой этап либерализации они входят.

Есть две категории клиентов – те, кто входит в третий этап (используют меньше 1000 кВт в год), они смогут остаться у общественного поставщика до Нового года или выбрать другого поставщика и те, кто использует больше 1000 кВт - если они решат расторгнуть договор, то они должны заключить соглашение с другим независимым поставщиком.

По действующим правила, чтобы новый поставщик был с 1 сентября, клиенты должны сделать свой выбор до 18 августа, но с учетом сложившейся ситуации и того, что клиентов много, ESO предоставит этим людям возможность выбора до 28 августа включительно. В таком случае договоры вступят в силу с 1 сентября 2022 года.

На данный момент у компании Perlas Energija было около 178 000 потребителей – 8000 из первого этапа, 94 000 - из второго и 76 000 - их третьего.

По всем актуальным вопросам клиенты должны связываться со своим поставщиком, т.е. Perlas Energija.

Важно знать, что и при таких условиях клиенты будут получать услугу и выбирать другого поставщика. Если клиент расторгнет соглашение, но не выберет независимого поставщика, то электричество ему будет поставлять гарантийный поставщик - ESO.