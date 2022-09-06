По словам Паулюса Калмантаса, этот порядок вступает в силу с сентября.
"Выбирать или менять независимого поставщика жители смогут до предпоследнего дня текущего месяца, а не в первые его две недели, как было до сих пор", – сказал он.
"У жителей будет больше времени для принятия необходимого решения, а договор все равно вступит в силу со следующего месяца, не придется долго ждать", – заметил представитель ESO.
По нынешнему порядку, чтобы получать электричество у нового поставщика, жители должны выбрать его до 18 числа (включительно).
Исключения касались клиентов компании Perlas Energijа – они могли выбирать поставщика до 28 августа, в июне продлевали срок выбора для клиентов второго этапа – до 26 июня.
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