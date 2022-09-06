По словам Паулюса Калмантаса, этот порядок вступает в силу с сентября.

"Выбирать или менять независимого поставщика жители смогут до предпоследнего дня текущего месяца, а не в первые его две недели, как было до сих пор", – сказал он.

"У жителей будет больше времени для принятия необходимого решения, а договор все равно вступит в силу со следующего месяца, не придется долго ждать", – заметил представитель ESO.

По нынешнему порядку, чтобы получать электричество у нового поставщика, жители должны выбрать его до 18 числа (включительно).

Исключения касались клиентов компании Perlas Energijа – они могли выбирать поставщика до 28 августа, в июне продлевали срок выбора для клиентов второго этапа – до 26 июня.