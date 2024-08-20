ESO компенсирует жителям за испорченные продукты питания, генераторы и другие потери от урагана: намечен порядок и суммы

В случае порчи продуктов питания из-за длительного отключения электроэнергии продолжительностью 72 часа и более выплачивается фиксированная сумма, основанная на принципе разумности и с учетом средних цен на продукты питания на рынке. При подаче претензии в отношении испорченных продуктов питания вам необходимо будет предоставить фотографию испорченного продукта питания или морозильной камеры, холодильника или копию чека на покупку продукта. Если у клиентов появилась обоснованная потребность в жилье в результате отключения электроэнергии продолжительностью 72 часа и более, им будут возмещены соответствующие расходы по фиксированной ставке за ночь. Для их подтверждения потребуется данные о бронировании с датами и квитанция об оплате или выписка о банковском переводе. Правда, эти затраты не будут компенсированы, если одновременно будет подано заявление о возмещении убытков, связанных с использованием генератора.