2024.04.29 14:58

ESO: количество потребителей, самостоятельно производящих электроэнергию, превысило 100 000

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Saulės elektrinė
Saulės elektrinė
ФОТО: Shutterstock

Число производящих потребителей, самостоятельно обеспечивающих себя электроэнергией благодаря собственным солнечным или ветряным электростанциям, в Литве превышает 100 000, сообщило в понедельник Министерство энергетики.

По данным Energijos skirstymo operatorius (ESO), данная цифра была достигнута после того, как в апреле к сети подключился 100-тысячный производящий потребитель — компания Baltic Refrigeration Group, построившая собственную солнечную электростанцию.

"На сегодняшний день суммарная мощность производящих потребителей превышает 1 ГВт (гигаватт), тогда как общая мощность солнечных электростанций в целом по стране составляет 1,4 ГВт. Это существенный вклад в увеличение производства местной электроэнергии и достижение энергетической независимости, поэтому государство будет и впредь способствовать инвестициям в энергетическую самостоятельность домохозяйств", – цитируется в пресс-релизе министр энергетики Дайнюс Крейвис.

В настоящее время большую часть производящих потребителей составляют жители, их насчитывается около 86 000, остальные 16 000 потребителей – компании и организации частного сектора.

По данным министерства, в этом году компаниям частного и государственного сектора было выделено почти 800 млн евро из фондов поддержки на покупку или установку собственных солнечных или ветряных электростанций.

Юридические лица в настоящее время могут претендовать на льготные кредиты на развитие возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

Муниципалитеты также оказывают поддержку при создании энергетических общин, которые бы включали бизнес, государственный сектор и социально уязвимых жителей, которые не могут приобрести собственную солнечную электростанцию ​​из-за нехватки средств.

По данным ESO, 64 тыс. производящих потребителей устанавливают солнечные электростанции на том же или прилегающем участке, как правило – на крыше здания. Их установленная генерирующая мощность составляет 895 МВт (мегаватт). Остальные 36 тыс. потребителей являются клиентами удаленных солнечных парков с установленной генерирующей мощностью 220 МВт и вырабатываемой мощностью более 1 ГВт.

Литва стремится к тому, чтобы к 2030 г. число потребителей электроэнергии, самостоятельно производящих электроэнергию, достигло 300 000.

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