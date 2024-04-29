ESO: количество потребителей, самостоятельно производящих электроэнергию, превысило 100 000

В настоящее время большую часть производящих потребителей составляют жители, их насчитывается около 86 000, остальные 16 000 потребителей – компании и организации частного сектора.

"На сегодняшний день суммарная мощность производящих потребителей превышает 1 ГВт (гигаватт), тогда как общая мощность солнечных электростанций в целом по стране составляет 1,4 ГВт. Это существенный вклад в увеличение производства местной электроэнергии и достижение энергетической независимости, поэтому государство будет и впредь способствовать инвестициям в энергетическую самостоятельность домохозяйств", – цитируется в пресс-релизе министр энергетики Дайнюс Крейвис .

По данным Energijos skirstymo operatorius ( ESO ), данная цифра была достигнута после того, как в апреле к сети подключился 100-тысячный производящий потребитель — компания Baltic Refrigeration Group, построившая собственную солнечную электростанцию.

По данным министерства, в этом году компаниям частного и государственного сектора было выделено почти 800 млн евро из фондов поддержки на покупку или установку собственных солнечных или ветряных электростанций.

Юридические лица в настоящее время могут претендовать на льготные кредиты на развитие возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

Муниципалитеты также оказывают поддержку при создании энергетических общин, которые бы включали бизнес, государственный сектор и социально уязвимых жителей, которые не могут приобрести собственную солнечную электростанцию ​​из-за нехватки средств.