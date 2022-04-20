Если совпадут некоторые обстоятельства, газа в странах Балтии может не хватить

Речь идет о следующих условиях: холодная зима, недостаточные запасы газа, опоздание соседей со строительством терминала.

Министр энергетики Дайнюс Крейвис сказал, что важно, что мы понимаем под регионом.

"Я надеюсь, что ситуация не изменится, даже если зима будет суровой. Все зависит от того, что мы считаем Балтийским регионом. Если и Финляндию, то не хватит. Но мы все слышали, что финны с эстонцами до конца года должны доставить терминал СПГ (плавучий)", – сказал Крейвис.

Другое важное условие - накопление запасов в Инчукалнском газохранилище, в Латвии. Его уже заполняют, по последним данным, оно заполнено на треть, сказал Крейвис.

Но последнее слово будет за природой.

"Если зима в регионе будет какой-то особенно холодной, потребление газа будет большим: много потребуется для отопления, – в таком случае крупным потребителям газа не хватит", – сказала премьер-министр Ингрида Шимоните.

По словам Крейвиса, жители идут в первую очередь – им газа хватит: "Бытовым потребителям ничто не грозит".

Однако, если газа будет не хватать, его будут меньше поставлять промышленности. В Литве это в первую очередь - Achema.

"В таком случае страдают в первую очередь промышленные компании. Но опять-таки, не надо говорить об этом как о факте", – призвала Шимоните.

Обычно Achema использует половину всего газа, который потребляет Литва. Но полгода назад завод снизил мощность наполовину из-за дорогого газа.

Пока европейские лидеры говорят о запрете российского газа, отдельные страны обращаются к Литве за советами, как выжить без газа "Газпрома".

Министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис сказал, что Литва делится опытом, но подробности раскрывать не стал.

"Проходят беседы, но они не для огласки. Мы рассказываем о нашем опыте, говорим о том, что нам удалось сделать. Мы предлагаем и помощь, поскольку у нас есть контакты, определенные знания", – сказал он.

По словам Ландсбергиса, нереально надеяться, что вся Европа вскоре откажется от российского газа. Немецкая и нидерландская промышленность без газа "Газпрома" не выживут, но, вероятно, в Европе появится коалиция стран, которые могут отказаться от российского газа.

Мировые СМИ и политики приводят Литву в пример как страну, отказавшуюся от российского газа. Но Литва акцентирует важность отказа от нефти.

"От нефти можно отказаться быстрее, чем от газа", – сказал Ландсбергис.

Некоторые крупные страны Европы пока не располагают газовыми терминалами, чтобы отказаться от газпромовского газа, но они могли бы отказаться от российской нефти.