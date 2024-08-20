Если опоздаете, потеряете часть пенсии: она станет меньше, а часть денег исчезнет

Советник отдела коммуникаций Содры Малгожата Козич отметила, что пенсия по старости выплачивается только тогда, когда человек подает на нее заявление - она ​​не выплачивается автоматически.

Так что, если вы не предоставите необходимые документы, ваша пенсия будет меньше положенной, потому что никто не увидит, где и сколько вы работали до 1994 года.

Важно обратить внимание и на ваш стаж, поскольку у Содры есть данные о вашей работе только за определенный период времени.

В результате, по мнению специалистов, жителям необходимо следить за тем, когда они достигнут пенсионного возраста, и вовремя подавать заявление на получение пенсии, ведь если они пропустят ее более чем на 12 месяцев деньги за этот период не подлежат возврату.

Поэтому для его назначения жильцам следует обращаться в Содру за 3 месяца и меньше до достижения пенсионного возраста или в любое время после него.

„Если человек обратился позже достижения пенсионного возраста по старости, то пенсия по старости ему будет выплачена за прошедший период, не дольше 12 месяцев со дня поступления заявления со всеми необходимыми документами и данными для получения пенсии в отделение Содра, - поясняет представитель Содры.

Вообще говоря, если вы достигли пенсионного возраста 1 января 2022 года, а на пенсию вы подали только в 1 января 2024 года (через 2 года) пенсия вам будет выплачена только за 2023 год, а за 2022 год пенсия уже будет потеряна и не будет выплачена.