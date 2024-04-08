Еще больше предприятий смогут воспользоваться услугами кураторов от Налоговой Инспекции

"Мы опираемся на лучшие практики налогового администрирования, видим пользу для наших клиентов и положительные изменения, поэтому мы берем на себя инициативу по увеличению числа клиентов под нашим надзором. Кураторы будут следить за тем, чтобы компании получали услуги, отвечающие их индивидуальным потребностям, стремились к взаимовыгодному сотрудничеству и решали вопросы в режиме реального времени путем диалога", - говорит Виргиния Гиневичене, начальник Государственной налоговой инспекции Вильнюсского округа.
Дополнительная поддержка налогового администратора, ориентированная на индивидуальные потребности клиента, помогает правильно и своевременно исчислять и уплачивать налоги, чтобы добиться большего соблюдения налогового законодательства и равных условий.
Проект включает как крупные, так и малые города и ориентирован в первую очередь на равномерное распределение между регионами, поэтому критерий риска в данном случае не оценивался.
Специалисты ГНИ будут помогать в решении особо сложных налоговых вопросов, организовывать встречи, оперативно отвечать на запросы клиентов и по собственной инициативе делиться наблюдениями о возможных расхождениях в налоговых декларациях. Никаких дополнительных обязательств в связи с этими изменениями на бизнес не налагается; как и прежде, он будет получать все услуги, предоставляемые налоговой службой в обычном порядке.
ГНИ напоминает, что узнать, как налоговый администратор оценивает клиента, можно в профиле клиента VMI, а если у вас возникли вопросы, можете обратиться в налоговую службу по телефону +370 5 260 5060 или 1882, либо к своему куратору.