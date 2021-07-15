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Участок дороги Вильнюс-Каунас-Клайпеда с 18,1 по 95 км станет автомагистралью, когда завершатся работы. На отдельных участках дороги A1 Вильнюс-Каунас-Клайпеда работы уже завершены, однако проект в полной мере будет считаться завершенным до конца 2021 года.
Eismo spūstis Islandijos prospekte
Eismo spūstis Islandijos prospekte
© Rokas Tenys, Kas vyksta Kaune

На дороге A1 от Вильнюса до Каунаса установят 49 новых систем управления скоростью и систем предупреждения.

На сайте Информационного центра Дирекции автомобильных дорог eismoinfo.lt есть указание на места, где еще продолжаются работы. Цель проводимых работ - обеспечение требований безопасного движения. Только когда будут выполнены эти работы, дорога А1, сможет получить статус автомагистрали, по ней можно будет ездить на скорости 130 км/ч летом и 110 км/ч зимой.

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