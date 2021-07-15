На дороге A1 от Вильнюса до Каунаса установят 49 новых систем управления скоростью и систем предупреждения.

На сайте Информационного центра Дирекции автомобильных дорог eismoinfo.lt есть указание на места, где еще продолжаются работы. Цель проводимых работ - обеспечение требований безопасного движения. Только когда будут выполнены эти работы, дорога А1, сможет получить статус автомагистрали, по ней можно будет ездить на скорости 130 км/ч летом и 110 км/ч зимой.