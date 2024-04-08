Еще больше предприятий смогут воспользоваться услугами кураторов от Налоговой Инспекции

 
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ФОТО: ELTA / Žygimantas Gedvila

Государственная налоговая инспекция (ГНИ) сообщает, что отныне больше клиентов смогут воспользоваться услугами кураторов ГНИ. Дополнительную помощь налоговых специалистов получат 600 предприятий в Вильнюсском, Каунасском, Клайпедском, Шяуляйском и Паневежском районах. Они будут проинформированы в ближайшие дни и приглашены к сотрудничеству через систему Mano VMI.

"Мы опираемся на лучшие практики налогового администрирования, видим пользу для наших клиентов и положительные изменения, поэтому мы берем на себя инициативу по увеличению числа клиентов под нашим надзором. Кураторы будут следить за тем, чтобы компании получали услуги, отвечающие их индивидуальным потребностям, стремились к взаимовыгодному сотрудничеству и решали вопросы в режиме реального времени путем диалога", - говорит Виргиния Гиневичене, начальник Государственной налоговой инспекции Вильнюсского округа.

Дополнительная поддержка налогового администратора, ориентированная на индивидуальные потребности клиента, помогает правильно и своевременно исчислять и уплачивать налоги, чтобы добиться большего соблюдения налогового законодательства и равных условий.

Проект включает как крупные, так и малые города и ориентирован в первую очередь на равномерное распределение между регионами, поэтому критерий риска в данном случае не оценивался.

Специалисты ГНИ будут помогать в решении особо сложных налоговых вопросов, организовывать встречи, оперативно отвечать на запросы клиентов и по собственной инициативе делиться наблюдениями о возможных расхождениях в налоговых декларациях. Никаких дополнительных обязательств в связи с этими изменениями на бизнес не налагается; как и прежде, он будет получать все услуги, предоставляемые налоговой службой в обычном порядке.

ГНИ напоминает, что узнать, как налоговый администратор оценивает клиента, можно в профиле клиента VMI, а если у вас возникли вопросы, можете обратиться в налоговую службу по телефону +370 5 260 5060 или 1882, либо к своему куратору.

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