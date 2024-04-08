Еще больше предприятий смогут воспользоваться услугами кураторов от Налоговой Инспекции

"Мы опираемся на лучшие практики налогового администрирования, видим пользу для наших клиентов и положительные изменения, поэтому мы берем на себя инициативу по увеличению числа клиентов под нашим надзором. Кураторы будут следить за тем, чтобы компании получали услуги, отвечающие их индивидуальным потребностям, стремились к взаимовыгодному сотрудничеству и решали вопросы в режиме реального времени путем диалога", - говорит Виргиния Гиневичене, начальник Государственной налоговой инспекции Вильнюсского округа.